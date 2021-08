Roma, Pellegrini leader in campo senza rinnovo: c’è ancora distanza tra le parti

Parti più vicine, ma per il rinnovo manca ancora qualcosa. E l'entourage aspetta la chiamata di Pinto per chiudere. Intanto Lorenzo segna ed è sempre più decisivo

Valerio Salviani

E se fosse l'eccesso di sicurezza ad aver complicato le trattative tra la Roma e Pellegrini per il rinnovo? La storia infinita del contratto del numero 7 va ormai avanti da due anni. La società e l'entourage del giocatore sono sempre stati ottimisti, sin dai primi incontri nel 2019: "Firmerà, manca poco. Arriverà in inverno, anzi no in primavera. Alla fine si troverà un accordo". La questione va avanti ancora su questo filo conduttore, ma al 20 agosto 2021 la firma ancora non c'è. Da quando si è cominciato a parlare del problema clausola rescissoria fissata a 30 milioni e della necessità di blindarlo, Lorenzo è passato dall'essere un ricambio a centrocampo (dietro Strootman, De Rossi e Nainggolan) a capitano e leader della Roma. Di conseguenza (e a ragione) è aumentata anche la richiesta del giocatore, che adesso si aspetta un contratto da top con base annua fissata a 4 milioni. Della serie: aspettare per valutare non è sempre la scelta migliore.

Rinnovo Pellegrini: quando firmerà, stipendio e mercato

Non serviva un gol al Trabzonspor per chiarire l'importanza di Pellegrini nel nuovo progetto Roma. Lui e Zaniolo sono i volti copertina ormai da due anni. La Roma ci ha sempre puntato e senza i problemi legati alla pandemia probabilmente questo sarebbe un discorso chiuso. A meno di dieci mesi dalla fine del contratto, però è ancora tutto aperto. O quasi. Perché la Roma e Pellegrini si sono avvicinati molto nelle ultime settimane, ma ci sono dei dettagli importanti che non sono stati chiariti. Per intenderci: la situazione non è grave come quella di Insigne e il Napoli, che stanno addirittura pensando a un addio anticipato già a quest'estate, ma c'è ancora un po' di distanza che è necessario colmare. Pellegrini si aspetta che le parole di Pinto, che al suo insediamento a Trigoria aveva definito "prioritaria" la questione rinnovo, diventino fatti. E ora i suoi agenti Pocetta e Ferro attendono la chiamata per fare il passo decisivo. Il nuovo faccia a faccia non è ancora stato fissato, ma se non arriverà entro la fine del mercato dovrà esserci già nei primi giorni di settembre.

Pellegrini al centro della Roma: ora serve uno sforzo del club

Lorenzo si è speso tanto per il club nell'ultimo anno e mezzo. Ha fatto da mediatore nella "trattativa" per il taglio degli stipendi nell'estate 2020, ha provato a ricucire lo strappo tra Dzeko e Fonseca dopo la lite, ha giocato con un problema fisico nello scorso finale di stagione tanto da arrivare a dover saltare l'Europeo. Ed è pronto a legarsi al club a vita, come De Rossi e Totti prima di lui. A patto però, che la Roma gli riconosca quello che pensa di meritare. Con le ultime cessioni la Roma si è ricavata il budget necessario per il rilancio. La speranza di tutti, è che possa essere quello della firma.