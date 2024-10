Roma, Pellegrini lascia il ritiro della Nazionale: è già tornato a Trigoria

Juric ritrova in anticipo il capitano giallorosso che sarà a disposizione per l'Inter

Dopo l'espulsione di ieri contro il Belgio, Lorenzo Pellegrini ha lasciato il ritiro della Nazionale. Non sarà a disposizione di Spalletti per il match con Israele e ha deciso di essere già a disposizione di Ivan Juric. Oggi primo allenamento per preparasi al meglio per il match contro l'Inter. Il tecnico croato recupera subito il capitano che deve ritrovare il sorriso. Pellegrini sta attraversando un momento complicato e anche ieri è stato fischiato dall'Olimpico subito dopo il rosso ricevuto. Contro l'Inter è pronto a tornare dal 1' dietro a Dovbyk. La speranza è che in coppia con lui ci sia Paulo Dybala.