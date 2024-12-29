Il momento di Lorenzo Pellegrini non è dei migliori e l'ingresso in campo nel match contro il Milan testimonia l'andamento della sua stagione. Ranieri lo ha fatto entrare nel secondo tempo al posto di Koné, ma fin dai primi minuti sembra spaesato e sbaglia diversi palloni. Poco dopo - secondo quanto raccontato da Dazn - è andato dal mister giallorosso per chiedergli dove doveva mettersi in campo poiché non trovava la posizione. Il suo futuro è ancora in bilico e il contratto è in scadenza nel 2026. Nelle ultime settimane hanno chiesto informazioni Napoli e Fiorentina.