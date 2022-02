Roma, Pellegrini: “Felice di essere tornato, ma non per il risultato”

Il capitano sui social dopo il pareggio con il Sassuolo: "Guardare avanti e pensare alla prossima"

Lorenzo Pellegrini questa mattina commenta il risultato di ieri al Mapei sui social. Il rammarico del 2-2 contro il Sassuolo è più grande del suo ritorno in campo dopo qualche settimana di stop: "Felice di essere tornato ma non per il risultato! Guardare avanti e pensare alla prossima". Adesso la mente è rivolta al prossimo match contro il Verona all'Olimpico.