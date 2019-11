Il giorno dopo è ancora più bello. Lorenzo Pellegrini, all’indomani della grande prestazione contro l’Istanbul Basaksehir condita da due assist, festeggia sui social la vittoria in Europa League. Su instagram, il classe ’96 ha condiviso un post della magica serata al Fatih Terim Stadion, con un messaggio in allegato che recita: “Che squadra!”. Un ritorno fondamentale per la Roma quello di Pellegrini, pronto ad un ulteriore step di crescita.