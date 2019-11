Sono tornati. Lorenzo Pellegrini e Henrikh Mkhitaryan, dopo il lungo stop per infortunio, si sono finalmente uniti al gruppo per il lavoro sul campo. Due recuperi importanti per Fonseca, che adesso avrà maggiori alternative in rosa per tornare alla vittoria. Su Instagram, l’ex Sassuolo ha voluto dedicare un post al suo rientro scrivendo: “È tornato anche il sorriso finalmente ! Let’s go Brother”, con il tag per l’armeno. In allegato una foto dei due sorridenti.