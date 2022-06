Roma, Pellegrini e Abraham inseriti da Marca nei 100 migliori della stagione

Come ogni anno Marca ha riunito 60 tra i migliori giornalisti e analisti del mondo del calcio per stilare una lista dei migliori giocatori scesi in campo nella stagione appena passata. Quest'anno ci sono anche due calciatori della Roma. I 27 gol segnati al primo anno in giallorosso hanno fruttato ad Abraham il 61° posto. Autore di una stagione incredibile che ha portato i giallorossi in Europa League e alla vittoria della Conference. Alla 70° posizione, invece, si è piazzato Pellegrini nell'anno che lo ha visto consacrarsi da capitano e da 10 della Nazionale senza dimenticare il record di gol, pesanti e di pregevoli fattura, fatto registrare nel campionato appena passato.