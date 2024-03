Roma, domani Pellegrini, Cristante e Mancini ospiti a C’è posta per te

Domani, sabato 9 marzo, i giocatori prenderanno parte alla trasmissione condotta da Maria De Filippi in onda su Canale 5 alle ore 21:30

Domani sera, alla viglia della trasferta contro la Fiorentina, andrà in onda la registrazione di C'è posta per te con ospiti Pellegrini, Mancini e Cristante . La trasmissione condotta da Maria De Filippi inizierà sabato 9 marzo su Canale 5 alle ore 21:30 e i tre giallorossi saranno protagonisti dello show, da oltre vent'anni trasmesso sulle televisioni italiane.

