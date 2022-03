Roma, Pellegrini con la febbre: è a rischio per il derby

Il capitano giallorosso doveva incontrare questa mattina il sindaco insieme al capitano biancoceleste in vista del derby. Non sarà presente a causa di un attacco febbrile e il derby ora è a rischio

Lorenzo Pellegrini non potrà essere questa mattina in Campidoglio, per l'incontro dei capitani di Roma e Lazio col sindaco Roberto Gualtieri in vista del derby, a causa di un attacco febbrile, dovuto ad una tonsillite che è peggiorata nella notte. Il numero 7 aveva già avuto qualche lieve sintomo prima della partita contro il Vitesse, ma nulla che non gli avrebbe impedito di giocare. Al suo posto in Comune con Immobile sarà presente Sergio Oliveira. Il capitano giallorosso è in dubbio anche per il derby di domenica in programma alle 18 ma farà di tutto per esserci. Dopo aver saltato la partita d'andata persa 3-2 causa squalifica, non scendere in campo nemmeno al ritorno, sarebbe un duro colpo sia per lui che per tutta la squadra. Mourinho spera di averlo a disposizione per la stracittadina, ma nel frattempo studia le possibili alternative.