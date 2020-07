Roma-Pellegrini, avanti insieme: pronto il rinnovo e un futuro da capitano

La Roma e Lorenzo Pellegrini: un matrimonio che s’ha da fare. E che probabilmente a breve si farà. Secondo quanto riporta Sky Sport la società e l’entourage del calciatore avrebbero espresso la volontà di proseguire insieme il rapporto professionale. Il club vuole prolungare il contratto attualmente in scadenza nel 2022 e con una clausola rescissoria di 30 milioni di euro pagabili in due soluzioni. Non verranno quindi vagliate dalle parti le proposte esterne con il rinnovo che verrà ratificato appena ci sarà il tempo tecnico giusto in mezzo ai tanti impegni sportivi a cui andrà incontro la Roma tra campionato ed Europa League. Pellegrini diventerà quindi una delle figure di riferimento per il futuro, con tanto di fascia da capitano nel destino quando Edin Dzeko darà l’addio al giallorosso.