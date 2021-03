Roma-Pellegrini, appuntamento a fine stagione per il rinnovo del contratto

Tra Pellegrini e la Roma l’appuntamento per il rinnovo può attendere. Secondo quanto riporta Sky Sport l’agente del capitano giallorosso Giampiero Pocetta si incontrerà a fine anno con Tiago Pinto per discutere il prolungamento dell’accordo. Il contratto attuale del trequartista scadrà a giugno 2022 e nei vari meeting esplorativi intercorsi negli ultimi mesi è stata più volte ribadita da entrambe le parti la volontà di continuare insieme il percorso professionale. Il gm romanista ha spesso fatto riferimento a Pellegrini come baluardo per il futuro del club, visto che incarna perfettamente quei requisiti che la società cerca per il progetto futuro. Romanità, senso di appartenenza, classe e attaccamento alla maglia. Tutti elementi che dovrebbero far continuare il percorso romanista del numero 7. Intanto Pinto ha già messo a segno il primo prolungamento della sua gestione, quello di Ibanez, e potrebbe proseguire con i rinnovi di Veretout e di Villar, che ha scalato le gerarchie della stagione romanista fino a diventare titolare inamovibile.