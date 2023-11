Roma, Pellegrini corre verso l’Udinese: si allena a Trigoria anche nel giorno libero

Il capitano sfrutterà questi giorni per migliorare la propria condizione fisica in vista del ritorno in campo contro l'Udinese

Redazione

Domenica la Roma torna in campo dopo l'ultima sosta per le nazionali del 2023. Fino a marzo non ci saranno più stop e i giallorossi dovranno affrontare un vero e proprio tour de force tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. La ripresa degli allenamenti è fissata a domani, ma oggi a Trigoria si è comunque affacciato Pellegrini. Il capitano è assente dallo scorso 5 ottobre quando realizzò un gol e un assist contro il Servette prima di uscire dopo appena 13 minuti causa infortunio. Poi la panchina nel derby. Lorenzo sarà sicuramente a disposizione di Mourinho per il match contro l'Udinese e approfitterà di questi giorni per mettere a punto la sua condizione fisica.

