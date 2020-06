Roma, Pau Lopez salta la Sampdoria: ancora problemi alla mano

“Essendo un infortunio alla mano, vorrei curarmi bene”. Lo aveva detto ieri Pau Lopez e le sue parole sembravano quasi una premonizione di quello che sarebbe poi successo oggi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il portiere spagnolo ha alzato bandiera bianca: non ci sarà contro la Sampdoria per la prima partita post–coronavirus dei giallorossi, in programma mercoledì 24 giugno allo stadio Olimpico alle 21.45. Pau Lopez era stato il primo degli uomini di Fonseca ad aver riportato un infortunio dopo il lungo lockdown per una microfrattura al polso sinistro. Pronto a subentrare Antonio Mirante, già chiamato in causa in campionato contro Inter (clean sheet)e in Europa League contro il Wolfsberger (andata e ritorno).