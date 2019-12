Roma, Pau Lopez candidato a miglior portiere del Betis del decennio

Pau Lopez è in corsa per vincere il premio di miglior portiere del decennio per il Betis Siviglia. La votazione è stata proposta da ‘eldesmarque.com’: oltre all’attuale portiere della Roma, in lizza ci sono anche Adan e Adrian. L’estremo difensore giallorosso ha vestito la maglia bianco-verde nella stagione 2018-19, prima di arrivare la scorsa estate nella Capitale per una cifra di 23 milioni. Con la maglia del club andaluso ha collezionato 35 presenze tra Liga ed Europa League.