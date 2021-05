Roma, Pau Lopez a Villa Stuart per l’operazione alla spalla

Il portiere spagnolo finirà questa mattina sotto i ferri a Villa Stuart: a svolgere l'intervento sarà il professor Alessandro Castagna. Confermati 2-3 mesi di stop.

Intervento alla spalla sinistra per Pau Lopez. Il portiere della Roma è da poco arrivato a Villa Stuart, dove in mattinata finirà sotto i ferri. Ad operare l'estremo difensore sarà il professor Alessandro Castagna. L'operazione doveva svolgersi in un primo momento in Svizzera, ma si è poi optato per un'altra soluzione. Confermate le previsioni della vigilia riguardo la gravità della lussazione riportata dallo spagnolo, che sarà costretto ad uno stop compreso tra i 2 e i 3 mesi. Pau Lopez si è fatto male nella sfida tra Manchester United e Roma, quando è caduto male dopo una grande parata su una conclusione dalla distanza di Pogba. Un infortunio che compromette ulteriormente le sue possibilità di permanenza nella Capitale, per quanto a questo punto sia ancora più complicato concretizzare una sua cessione. Quello del portiere sarà uno dei ruoli chiave su cui la Roma interverrà nella prossima finestra di mercato per accontentare Josè Mourinho.