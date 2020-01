Javier Pastore suona la carica. L’argentino, attraverso un post su instagram, è pronto a scaldare i motori in vista del rientro con il gruppo. Queste le sue parole: “Manca sempre meno al ritorno in campo, ma la voglia di raggiungere i miei compagni è sempre più forte. Forza Roma”. Messaggio importante quello di El Flaco, nonostante le voci di mercato provenienti dall’Argentina che lo vorrebbero verso un ritorno in patria.