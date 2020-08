Roma, Pastore fuori dalla lista Uefa. Out Cetin e Smalling, dentro Zaniolo

Paulo Fonseca effettua dei tagli importanti nella lista Uefa che la Roma presenterà per l’Europa League. Nell’elenco che sarà ufficializzato a breve (giovedì sera il match con Siviglia), oltre a Chris Smalling, non ci sarà neanche Javier Pastore. Fuori dal progetto tecnico giallorosso ormai da tempo, l’argentino oggi non si è allenato e ha lasciato il centro sportivo di Trigoria durante la seduta dei compagni. Pastore ha già svuotato l’armadietto e sicuramente non rientrerà in lista. A rischiare era anche Cengiz Under: anche lui non si è allenato oggi, ma alla fine a restare fuori è il connazionale Mert Cetin. Non rientra nell’elenco, invece, Zappacosta (che era già fuori). I nomi ‘nuovi’ nella lista Uefa della Roma quindi Roger Ibanez, Bruno Peres e Nicolò Zaniolo.