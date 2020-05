Roma, Pastore esulta per il rientro: “Allenamento col pallone”. Villar risponde: “Trattalo come sai fare” – FOTO

La gioia di Javier Pastore per il ritorno in campo è anche quella di tutti i tifosi romanisti, nella speranza di poter vedere la propria squadra del cuore presto all’opera. Da ieri i calciatori hanno ricominciato gli allenamenti (individuali) all’interno di Trigoria, in attesa del via libera necessario per la ripresa delle attività di guppo (per ora fissata al 18 maggio). El Flaco non contiene la gioia e si lascia ad un’esultanza sul suo Instagram, postando la foto sui campi sportivi del centro Fulvio Bernardini: “Allenamento con il pallone”, si legge nella didascalia spagnola del giocatore, prontamente commentata dal giovane Gonzalo Villar: “Tratta la palla come sai fare tu, fratello”.