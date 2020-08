Roma, Pastore a Barcellona: oggi l’operazione all’anca

Javier Pastore è a Barcellona ed entro oggi vuole risolvere il problema all’anca che lo ha limitato per tutto il 2020. In Spagna è volato con la moglie, Chiara Picone, e la speranza è di potersi mettere definitivamente alle spalle un problema che ha impedito anche a Fonseca di inserirlo nella lista UEFA aggiornata in vista della gara (poi persa) con il Siviglia. Operazione programmata dunque per oggi dopo l’ora di pranzo. Si tratta di una pulizia della cartilagine in antroscopia con innesto di cellule staminali. I tempi di recupero non sono poi brevissimi: servirà almeno un mese e mezzo prima di poterlo rivedere sul capo per gli allenamenti. Il futuro, in tutto questo, resta ancora un’incognita ma per il momento è stat esclusa l’ipotesi della rescissione contrattuale con la Roma.