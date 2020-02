Roma, passo nel futuro: “Tifosi partecipi attraverso i Fan Token”

Un nuovo modo (a pagamento) di interagire con la propria squadra e di sentirsi parte integrante del club, nell’accezione più moderna del termine, scrive Chiara Zucchelli su gazzetta.it. E chissà, magari, in futuro sognare anche di portare Messi a Roma con la criptovaluta. È il progresso, e al progresso è rivolto l’accordo tra la Roma e Socios.com, spiegato direttamente da Alexandre Dreyfus, Amministratore Delegato e Fondatore della app: “Socios.com consente di votare sondaggi e vincere premi esclusivi. I tifosi si sentiranno partecipi delle decisioni della propria squadra attraverso asset digitali chiamati Fan Token”. In sintesi: più acquisti, più scali le classifiche, maggiori sono i benefici che hai. Si è iniziato ieri a votare per scegliere il nome della leggenda a cui intitolare un campo di Trigoria.

Collaborate già con aziende importanti sia in Italia (la Juventus), sia all’estero (Paris Saint-Germain). Cosa vi ha spinto a scegliere l’AS Roma?

“La Roma è un club ricco di storia e di successi. È, inoltre, un brand a livello globale e ha un bacino di tifosi molto appassionati non solo a Roma e in tutta Italia, ma nel mondo”.

Perché avete scelto queste cinque leggende (Masetti, Ferraris, Amadei, Manfredini e Maldera) per il nome del campo di allenamento?

“E’ l’AS Roma a decidere i sondaggi e scegliere tematiche che stanno a cuore ai tifosi, per dare loro la possibilità di partecipare alle decisioni su Socios.com. In occasione del primo sondaggio, il club voleva omaggiare una leggenda del passato e permettere ai tifosi di scrivere il proprio nome nella storia dell’AS Roma”.

In futuro sarà possibile acquistare giocatori con la vostra valuta? Anche solo con l’immaginazione?

“Abbiamo grandi progetti per il futuro, e chissà, magari un giorno i titolari dei Fan Token potranno scegliere chi scenderà in campo nelle amichevoli e votare per decidere le sostituzioni a partita in corso. È entusiasmante vedere i tifosi di squadre di calcio usare una criptovaluta, ma la prospettiva di usare i Fan Token per acquistare un giocatore al momento non è realistica. Detto questo, nessuno avrebbe potuto immaginare che i giocatori sarebbero stati pagati in criptovalute, eppure è successo”.

Che esperienze possono vivere i tifosi che si registrano a Socios.com?

“Creare esperienze uniche ed indimenticabili per i tifosi dei nostri partner è importante tanto quanto dare loro la possibilità di esprimere la propria opinione su Socios.com. Vogliamo che le ricompense siano speciali, come andare dietro le quinte e incontrare i propri idoli o assistere ad una partita dalla tribuna VIP. Oppure possono essere più creative, i titolari di Fan Token potrebbero avere la possibilità di sfidare un giocatore a FIFA, o accompagnare la squadra nel tour estivo”.