Roma, partite le aste per le maglie di sabato. Il ricavato andrà ai bambini ucraini

Sabato la Roma è scesa in campo con delle maglie speciali a supporto dei bambini colpiti dalla guerra. Da oggi i tifosi avranno la possiiblità di acquistarle per dare un sostegno alla popolazione ucraina. Ecco il comunicato della società: "Sono partite le aste benefiche a supporto dell'UNCHR, per le iniziative dell'Agenzia Onu a sostegno dei bambini colpiti dalla guerra in Ucraina. I tifosi romanisti hanno l'occasione di fare un'offerta per cinque maglie indossate e autografate dai calciatori in occasione di Roma-Atalanta. Sono quelle di Tammy Abraham, Roger Ibanez, Henrikh Mkhitaryan, Bryan Cristante e Afena Felix. Il ricavato di queste aste contribuirà all'acquisto di indumenti per neonati e bambini, pannolini e materiale scolastico, beni di conforto per chi il conflitto lo sta vivendo sulla propria pelle, senza alcuna colpa".