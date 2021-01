Roma in viaggio per Crotone: Fonseca assente a sorpresa – VIDEO

La Roma si prepara a raggiungere Crotone per la sfida di Serie A di domani, ma lo farà senza Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese non era infatti presente a Fiumicino con la squadra. Le reali cause dell’assenza dell’allenatore giallorosso sarebbero da ricondursi ad un forte attacco di gastroenterite.

Non è escluso che Fonseca possa aggregarsi ai suoi nella giornata di domani: non dovesse farcela, al suo posto è pronto il vice Nuno Campos. Non era inoltre presente in aeroporto nemmeno il neo gm giallorosso Tiago Pinto. Fonseca era intervenuto soltanto due ore fa da Trigoria in conferenza stampa, presentando di fatto la sfida di domani e approfondendo anche i temi legati al calciomercato.