Roma, partenza per Brescia sabato alle 10.45. Alle 19.30 il fischio d’inizio

Dopo la vittoria contro il Parma per la Roma è già tempo di pensare al Brescia. I giallorossi saranno di scena sabato sera al “Rigamonti” contro la squadra di Diego Lopez, che ieri ha perso 3-1 contro il Torino. Dzeko e compagni partiranno direttamente sabato (come successo già contro il Napoli ma non nella trasferta di Milano) con un volo alle 10.45 da Fiumicino per l’aeroporto di Brescia-Montichiari. Alle 19.30 il fischio d’inizio della partita. Domani nel pomeriggio invece la conferenza stampa di Paulo Fonseca, a cui mancheranno sia Cristante che Mkhitaryan, squalificati dopo le ammonizioni di ieri.