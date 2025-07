Festa Roma per i 98 anni: oltre 4000 tifosi a Piazza Navona tra cori e bandiere – LIVE

I tifosi giallorossi si sono riuniti come ogni anno per aspettare la mezzanotte

Piazza Navona si colora di giallorosso. A un’ora dall’inizio ufficiale dei festeggiamenti per il 98° compleanno della Roma, l’atmosfera è già caldissima nel cuore della Capitale. Centinaia di tifosi si sono radunati nei pressi della Fontana dei Quattro Fiumi, tra cori, fumogeni e bandiere, per dare il via a una serata di passione e appartenenza in attesa della mezzanotte.