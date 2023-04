Roma, parte la corsa alla Champions: Mourinho sa come si fa, con Dybala cambia tutto

Domani la Roma tornerà in campo alle 18 per il match contro la Sampdoria, il primo dopo la pausa delle nazionali. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la squadra di Mourinho non può essere ottimista per la qualificazione in Champions. Pesano le 8 sconfitte, la discontinuità di risultati, i troppi errori difensivi e un attacco che fatica ad andare a segno. Gli uomini chiave della passata stagione, Abraham e Pellegrini, sono lontanissimi dal loro meglio e Dybala non basta, nonostante la squadra giochi molto meglio con lui in campo. Anche Mourinho deve proporre qualcosa di nuovo. Il tecnico ha dalla sua i tifosi ed è atteso da un quarto di Europa League con il Feyenoord che può fare da propulsore di energie. Il calendario non è dei migliori: tre sfide dirette (Atalanta, Milan e Inter), più Torino, Udinese e Fiorentina. Non sarà facile rientrare tra le prime quattro, ma Mou ha conquistato un posto in Champions dodici volte su quattordici, e nelle due fallite (United e Roma) ha vinto Euroleague e Conference.