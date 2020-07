Roma, parte il toto-sponsor: dal sogno Adidas all’outsider New Balance, la situazione

Nel 2013 la Roma decise di giocare una stagione senza sponsor tecnico sulla maglia. Quell’anno a produrre il materiale da gioco fu l’Ares srl, un’azienda collegata ad Asics. Dopo il brusco addio con la Kappa, i giallorossi si presero del tempo per arrivare a un brand globale come Nike. L’accordo di 10 anni firmato con la casa americana è stato interrotto in anticipo. Ieri l’annuncio del club: “Vogliamo esplorare nuove possibilità”. L’insoddisfazione reciproca per come si era sviluppata la collaborazione ha portato alla fine del rapporto. Il prossimo sarà l’ultimo anno nel quale la Roma avrà lo swoosh sul petto. Ora i tifosi si chiedono cosa riserverà il futuro. Il COO romanista Calvo è già al lavoro per trovare una nuova casa alla maglia della Roma. Ma, in attesa di un momento più proficuo, non è escluso che i giallorossi possano ripetere l’esperienza del 2013, giocando la stagione 2021-2022 con una divisa unbranded, ossia senza uno sponsor tecnico ufficiale.

DA UNDER ARMOUR AL SOGNO ADIDAS: ECCO LE POSSIBILITÀ

Sui social ieri tra i tifosi è già partito il toto-sponsor. Inutile dire che il sogno principale è ritrovare Adidas, che ha già vestito la Roma all’inizio degli anni 90. La casa tedesca in Italia sponsorizza solo la Juventus e potrebbe decidere di allargarsi con i giallorossi. L’accordo economico che hanno con i bianconeri (51 milioni annui) è ovviamente fantascienza per la società di Pallotta, che potrebbe “accontentarsi” di un annual retainer compreso tra i 12 e i 15 milioni. Prediligendo stavolta il lato economico e non la potenza del brand, è possibile che i giallorossi stringano un accordo con una casa ambiziosa, ma in Italia ancora poco conosciuta, come Under Armour. L’azienda di Baltimora specializzata in sport americani quali football e basket, da qualche anno ha deciso di puntare anche sul calcio per allargarsi in Europa. La sponsorizzazione al Tottenham è stata il primo passo e la Roma potrebbe essere il trampolino di lancio per “attaccare” il mercato italiano. Stesso discorso per New Balance, marchio più famoso per le sneakers e che sta per lasciare il Liverpool dopo aver accompagnato i Reds sul tetto d’Europa e d’Inghilterra. In corsa anche la Puma, attualmente sponsor di Milan e City tra le altre, mentre nessuna trattativa ad oggi con Macron.