Roma, parte del ricavato dalla vendita di mascherine donato a una casa famiglia

Redazione

Con parte del ricavato ottenuto dalla vendita delle mascherine ASR, alcune donate anche dalla Roma, sono stati acquistati dei materiali utili donati successivamente a una casa famiglia di Centocelle e a una ludoteca situata al Quarticciolo. In particolare, sono stati consegnati un proiettore, dei tavoli con altra attrezzatura utile allo studio e anche degli abbonamenti ai mezzi pubblici. Le mascherine non sono ancora terminate dunque la vendita per aiutare queste iniziative è ancora in corso. La realizzazione di questo progetto è stata possibile grazie all'aiuto dei ragazzi della Curva Sud che si sono prodigati affinché tutto andasse secondo i piani.