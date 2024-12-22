La Roma ha spazzato via il Parma imponendosi per 5-0 nell'ultima gara casalinga del 2024. Una prestazione super degli 11 scelti da Ranieri che sono rimasti sul terreno di gioco per tutti e 90 i minuti del match. Il tecnico giallorosso ha, infatti, deciso di non effettuare alcuna sostituzione e di continuare con i titolari mandato in campo dall'inizio. Una scelta atipica ma che Sir Claudio ha spiegato ai microfoni di DAZN al termine della gara: "Non ho fatto cambi non perché questi sono i titolari o gli altri le riserve, ho visto che stavano interpretando bene la gara e non c'erano cali di tensione. Stavano facendo bene e ho detto 'va bene, continuo con questi qua senza fare stravolgimenti'. Non c'è stato nessun perché o per come. Solo il mio pensiero di far continuare la partita a chi l'aveva iniziata per disputarla tutta quanta. Me l'hanno chiesto anche i miei collaboratori. Siamo abituati a fare cinque cambi, ma erano concentrati e stavano facendo bene, quindi ho detto 'li lascio'". È probabilmente uno dei pochissimi casi nell'era dei 5 cambi ma Ranieri ha stupito anche in questo.