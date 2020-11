Roma-Parma, quota bassa per la vittoria giallorossa

Contro il Parma con il favore dei numeri. Sarà una Roma con il vento in poppa quella che affronterà i ducali nella gara di domenica, un vento che spira forte soprattutto grazie alla statistica. Secondo le agenzie di scommesse infatti – riporta il portale specializzato agipronews – la vittoria giallorossa è l’evento più probabile, con una quota bassa di 1,50. Missione quasi impossibile quindi per la squadra di Liverani soprattutto per l’impresa esterna, pagata 5,50 la posta inziale. Chissà che in questo contesto non possa esaltarsi l’ex di casa, Gervinho, che contro l’Inter a San Siro ha già dato prova con una doppietta di avere ancora il fiuto del gol specialmente durante le sfide di cartello.