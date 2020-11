Roma-Parma, per Ibanez problema al flessore della coscia: al suo posto Juan Jesus

Nel pomeriggio positivo della Roma c’è una nota stonata: Roger Ibanez ha chiesto il cambio dopo cinque minuti dall’inizio del secondo tempo dopo aver avvertito un problema muscolare al flessore della coscia destra. Dopo essersi toccato e aver provato alcuni movimenti, ha alzato bandiera bianca: al suo posto è entrato Juan Jesus. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, la speranza di Fonseca è che si sia fermato in tempo.

Anche perché quello di Ibanez è l’ennesimo guaio che riguarda i difensori: Smalling non è stato neanche convocato per i postumi di un’intossicazione alimentare, Fazio e Kumbulla sono in quarantena causa Covid. Anche Mancini aveva avvertito un fastidio all’adduttore durante il riscaldamento, ma poi ha giocato regolarmente la sua partita.