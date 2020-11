Roma-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Dopo la pausa delle nazionali, la Roma torna in campo. I giallorossi ospitano il Parma di Fabio Liverani e di Gervinho, due dei protagonisti della gara con il giallorosso nel cuore e nel passato. L’obbiettivo per Fonseca è quello di inanellare il sedicesimo risultato utile consecutivo in Serie A ottenuto sul campo. Dall’altra parte però ci sarà una squadra pericolosa in ripartenza e guidata dall’energia e dall’esperienza di Kucka, oltre all’imprevedibilità di Gervinho. Fischio d’inizio alle 15 allo Stadio Olimpico di Roma. Arbitra Manganiello, con la terna che sarà completata da Baccini e Robilotta. Ruolo di IV Uomo affidato a Camplone. Al VAR Mazzoleni e per l’AVAR Tolfo.

Roma-Parma: probabili formazioni

Fonseca dovrà fare di necessità virtù soprattutto in difesa. Con l’indisponibilità di Kumbulla per Covid e il probabile forfait di Smalling per intossicazione alimentare, il tecnico potrebbe riproporre Cristante al centro di Mancini e Ibanez a protezione di Mirante, che si riprenderà i guantoni da titolare lasciati a Pau Lopez nella gara di Marassi con il Genoa. Sulla sinistra ci sarà il rientro di Spinazzola, mentre a destra possibile chance dal primo minuto per Karsdorp. Senza Pellegrini sarà ballottaggio Villar-Diawara per una maglia di centrocampista, con lo spagnolo favorito per affiancare Veretout. Inamovibili Mkhitaryan e Pedro alle spalle di Borja Mayoral.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Mayoral.

All.: Fonseca.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Osorio, B. Alves, Gagliolo; Grassi, Kucka, Hernani, Kurtic, Pezzella; Inglese, Gervinho. All.: Liverani.

Roma-Parma: orario e dove vederla in diretta tv e streaming

ForzaRoma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Roma-Parma sarà trasmessa dalle 15 di domenica 22 novembre in diretta streaming su Sky, sul canale Sky Sport 242, con la telecronaca di Riccardo Gentile e il commento tecnico di Lorenzo Minotti, con il pre partita che inizierà alle 14 nel contenitore Sky Calcio Show. La sfida sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l’app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser. Un’altra opzione è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand della tv satellitare.