Roma-Parma, l’esultanza dei giallorossi. Mancini: “Convinti e feroci”, Zaniolo: “Complimenti a tutti” – FOTO

Non poteva mancare all’appello Borja Mayoral, al suo terzo gol in cinque partite in stagione, che ha sbloccato il match dell’Olimpico: “Bella partita ragazzi! Avanti così!”. Carica i suoi anche Gianluca Mancini, che è riuscito a terminare il match nonostante abbia accusato un risentimento all’adduttore: “Dal primo all’ultimo minuto. Convinti e feroci, da grande gruppo.”, queste le sue parole al termine della partita. Dimostra ancora la sua leadership Pedro che non vuole certo fermarsi ora e manda così un messaggio ai suoi compagni: “Grande partita e mentalità di tutto il gruppo. Continuiamo così!”