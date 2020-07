Roma-Parma, le formazioni: Cristante in difesa, Peres dal 1′. Out Perez e Kolarov – LIVE

Giornata numero 31 in Serie A: entrambe reduci da tre sconfitte consecutive, Roma e Parma si affrontano all’Olimpico per chiudere la striscia negativa. I giallorossi di Fonseca si presentano senza Kluivert, escluso per scelta tecnica, e gli indisponibili Smalling, Santon e Juan Jesus. Il tecnico portoghese si affida nuovamente alla difesa a tre, oggi completata da Cristante, riproposto nel reparto arretrato dopo la buona prestazione in Coppa Italia proprio contro i gialloblù. Sulle fasce agiranno Spinazzola e Kolarov, in mezzo al campo Pellegrini e Veretout più Mkhitaryan, pronto ad assistere i più avanzati Carles Perez e Dzeko.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): P. Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; B. Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Mirante, Zappacosta, Cetin, Fazio, Kolarov, Perotti, Villar, Zaniolo, Pastore, Under, Kalinic.

Allenatore: Paulo Fonseca.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, B. Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

A disposizione: Colombi, Radu, Dermaku, Laurini, Pezzella, Regini, Barillà, Brugman, Grassi, Kucka, Carprari, Sprocati, Siligardi.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Liberti e Gori

IV Uomo: Pezzuto

VAR: Mazzoleni

AVAR: Del Giovane