Roma-Parma, i convocati di Fonseca: c’è Pellegrini, out Smalling – FOTO

Paulo Fonseca deve far fronte a una situazione non semplice di formazione, viste le assenze in questi giorni di giocatori importanti come Dzeko e Kumbulla, oltre a Pellegrini e Smalling. I primi due, insieme a Fazio, sono ancora positivi al Covid e restano quindi fuori dai convocati per il match contro il Parma. C’era attesa per gli altri due: Pellegrini, che ha completato oggi le visite di idoneità sportiva, sarà della partita anche se non al meglio della condizione. Al contrario Smalling, debilitato per una forte intossicazione alimentare, ha dato forfait. Rientra invece Carles Perez dopo il problema muscolare rimediato prima della sosta per le Nazionali. Ecco la lista completa: