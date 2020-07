Roma-Parma, giallo per Mkhitaryan: era diffidato, salterà il Brescia

Giallo pesante per Henrikh Mkhitaryan, che al minuto 77 di Roma-Parma ha ricevuto la sua quinta ammonizione in campionato, la terza dalla ripresa del torneo. L’armeno è stato sanzionato per un fallo ai danni di Kulusevski ed essendo diffidato salterà per squalifica la partita con il Brescia, in programma sabato prossimo alle ore 19.30. Sarà un’assenza importante per la Roma, con il trequartista decisivo anche oggi con il Parma, con un gol e un assist per il raddoppio di Veretout. Ricordiamo che contro le “Rondinelle” mancherà per lo stesso motivo pure Cristante.