Roma-Parma, giallo a Cristante diffidato: salterà il Brescia

Non solo il rigore fischiato ai danni della Roma per il fallo su Cornelius ma anche il giallo a Bryan Cristante: il centrocampista (impiegato oggi come centrale di difesa) era già diffidato e salterà la prossima sfida contro il Brescia. Cristante era già stato ammonito quattro volte nel corso di questo campionato: contro Lecce, Juventus, Sassuolo e Napoli. Dopo il check al VAR di Fabbri (stesso arbitro della sconfitta d’andata tra Parma–Roma), Kucka ha siglato il gol del momentaneo vantaggio per gli emiliani battendo Pau Lopez.