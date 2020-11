Roma-Parma, arbitra Manganiello. Al Var Mazzoleni

Per la gara di Roma–Parma, valida come 8^ giornata di andata della Serie A e in programma giovedì domenica 22 novembre all’Olimpico alle ore 15, l’AIA (Associazione Italiana Allenatori Calcio) ha reso noto le prossime designazioni arbitrali. Il match sarà diretto da Manganiello. La terna sarà conclusa da Baccini e Robilotta. Ruolo di IV Uomo affidato a Camplone. Al VAR Mazzoleni e per l’AVAR Tolfo.

