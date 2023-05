Roma, parla il papà di Svilar: “Non andrà via. Mourinho vuole assolutamente tenerlo”

Le parole del padre del portiere giallorosso: "Un prestito non mi sembrava una cattiva idea ma lo Special One ha detto che avrà la sua occasione"

Ratko Svilar, padre del portiere giallorosso Mile, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale olandese Het Laatste Nieuws. Tra gli argomenti trattati anche la possibilità di lasciare la Capitale al termine di questa stagione: "Un prestito? Non mi sembrava una cattiva idea, ma non vogliono lasciarlo andare. Mourinho vuole assolutamente tenere Mile e dice che avrà la sua occasione". Queste le prime parole di Ratko Svilar che ha poi concluso parlando dell'arrivo del figlio a Roma: "C'erano anche interessamenti dall'Inghilterra e dalla Spagna. Inoltre, ci sono sempre state squadre belghe che volevano prenderlo in prestito e ce n'erano anche altre tre che volevano prenderlo gratuitamente la scorsa estate".