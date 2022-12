Roma, Parisi: “Tahirovic centrocampista moderno. È un potenziale top player”

Pupillo di Mourinho, con l'esordio in Serie A col Torino, Tahirovic ha mostrato subito le sue potenzialità, confermate anche nel ritiro in Giappone della Roma. L'ex allenatore dell'under-18 giallorossa, Aniello Parisi, è intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo per parlare del giovane centrocampista: "Benjamin Tahirovic è un centrocampista moderno, con grande fisicità, grande personalità e coraggio nella costruzione del gioco, sia nel corto che nella lunga gittata. Per farvi fare un’idea per me somiglia molto al centrocampista dell’Inter Brozovic, nel futuro potrebbe diventare un top player di quel genere”.