Roma, pareggio contro il Nizza: 1-1. Dybala resta in panchina, Smalling in campo 90′

Si chiude il ritiro portoghese della Roma. Dopo le vittorie contro Sunderland e Portimonense e la sconfitta nell'ultimo test contro lo Sporting, i giallorossi di Josè Mourinho hanno affrontato il Nizza. All'Estadio Municipal di Albufeira finisce 1-1, in rete Brahimi per i francesi e autogol di Lemina per la Roma. Lo Special One rimodella nuovamente la squadra: davanti al neo arrivato Svilar, la difesa a tre formata da Vina, Smalling e Kumbulla. Sulle fasce spazio a Spinazzola (capitano) e Karsdorp. A presidiare il centrocampo la coppia Matic-Veretout con Zaniolo e Perez a supporto di Shomurodov. Non presente nella distinta di gara l'attesissimo Paulo Dybala che, però, si è seduto in panchina vicino ai compagni. Rimandato dunque l'esordio in maglia giallorossa per l'argentino che Mourinho non ha voluto rischiare in quest'ultima amichevole. La Roma parte forte e sblocca il match dopo 20 secondi con Shomurodov, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Dopo 5 minuti si fa vedere il Nizza dalle parti di Svilar con un tiro da lontano di Stengs parato agevolmente dal portiere belga. Il vantaggio arriva a pochi minuti dall’intervallo: Brahimi sfrutta un'indecisione di Vina, punta la porta e batte un colpevole Svilar sul primo palo.