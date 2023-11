Roma, Paredes si carica in vista dello Slavia: “Tutto pronto per domani”

Leandro Paredes domani ritornerà in campo dopo essere rimasto fuori (per squalifica) dalla gara thriller contro il Lecce vinta dalla Roma all'ultimo secondo. Il centrocampista argentino si riprenderà le chiavi del centrocampo giallorosso nel match di Europa League contro lo Slavia Praga. Sui social, il numero 16 di Mourinho ha suonato la carica: "Tutto pronto. Domani è Europa League". L'ex Psg è consapevole dell'importanza della sfida contro la formazione ceca che potrebbe già ipotecare il passaggio del turno come prima del girone. Questa è una settimana calda in casa Roma. Domenica ci sarà il derby e per Paredes sarà probabilmente la prima volta in Serie A in cui sfiderà la Lazio con la maglia giallorossa. Infatti, le stracittadine del passato lo hanno sempre visto in panchina, tranne nella stagione 2016/17 in cui le due squadre si sono affrontate in Coppa Italia con il passaggio del turno dei biancocelesti.