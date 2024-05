Roma, Paredes non si abbatte: “Ci sono ancora 90 minuti. Crediamoci”

Dopo lo 0-2 subito in casa contro il Bayer Leverkusen le possibilità di accedere in finale per la Roma sono ridotte al minimo. Ma i giocatori ci vogliono credere, in particolare Leandro Paredes che su Instagram suona la carica in vista del match di ritorno: "Ci sono ancora 90 minuti. Crediamoci". Questo il suo messaggio pubblicato insieme alla foto della fantastica coreografia realizzata dalla Curva Sud. Giovedì 9 maggio i giallorossi saranno di scena alla BayArena: oltre 1500 tifosi seguiranno gli uomini di De Rossi a caccia dell'impresa.