Roma-Paredes: il club ha già pagato il 75% dei bonus al Paris Saint Germain

Leandro Paredes è finito fuori dai radar. Nelle ultime 6 partite è partito in panchina 5 volte giocando dal 1' solamente in derby. Ma le poche presenze dell'ultimo mese non sono legate ad un eventuale cifra da 2 milioni di euro che la Roma dovrebbe versare nella casse del Paris Saint Germain appena scatterà l'ottantesima presenza in giallorosso (ora è 79). Secondo quanto filtra da Trigoria il club ha già pagato il 75% dei bonus alla squadra francese. Inoltre le situazioni contrattuali dei giocatori non incidono sulle decisioni di mister Ranieri. Paredes, quindi, sta giocando di meno per scelta tecnica.