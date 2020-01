Roma, Paredes: “De Rossi mi aveva detto che sarebbe tornato in Italia”

Poco meno di un mese fa Daniele De Rossi annunciava il suo addio al calcio giocato. In una conferenza stampa aveva annunciato di voler lasciare il Boca Juniors per tornare a Roma e stare vicino alla figlia Gaia. Intervistato dal canale televisivo argentino TYCSPORT Leandro Paredes, giocatore del Psg ed ex compagno di squadra di De Rossi, ha parlato in merito alla decisione del centrocampista azzurro di lasciare l’Argentina: “Ho parlato con De Rossi prima della conferenza di addio, mi ha detto che stava per andarsene, che gli mancava molto la figlia. L’ho capito, è molto difficile lasciare la famiglia, voleva tornare“.