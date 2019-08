Roma, Pallotta sarà nella Capitale la seconda metà di settembre

Poco meno di un mese e Pallotta farà ritorno a Roma. Il presidente americano sarà nella Capitale dopo più di un anno di assenza: il suo arrivo è infatti previsto nella seconda metà di settembre, dopo la sosta per le nazionali che divide la seconda dalla terza giornata di campionato. Il club fa sapere che non era previsto alcun viaggio dal 2 al 9 settembre, di cui in mattinata si è diffusa la notizia relativamente a un suo annullamento. La novità rispetto alle ultime visite potrebbe essere quella dell’albergo dove soggiornerà, che potrebbe cambiare. Sarà la prima volta da un anno a questa parte a Roma, ma non in Italia, dove il numero uno americano ha trascorso una parte delle sue vacanze (nel Sud tra Basilicata e Puglia) e dove ha anche incontrato i dirigenti della Roma in occasione di alcuni meeting di pianificazione (in Toscana).