Roma, Pallotta in vacanza a Otranto: cena con il figlio di Preziosi nel locale dei Vip

Dopo la visita toscana dai giorni scorsi, continua il viaggio di Pallotta in giro per l’Italia. Come riporta IlMessaggero.it il numero uno giallorosso ha trascorso l’ultimissimo periodo godendosi il mare azzurro della Puglia, ma non solo. Nella terra conosciuta benissimo dal diesse Petrachi, nato e cresciuto calcisticamente a Lecce, il presidente romanista ha concesso anche qualche scatto, soprattutto nella città di Otranto, dove è stato immortalato insieme al figlio del presidente del Genoa Preziosi con cui ha cenato al ristorante ‘Pi Greco‘. Un locale frequentato da numerosi Vip, come confermano le foto dello staff insieme all’attore Riccardo Scamarcio. Dal relax italiano adesso per Pallotta è previsto il rientro al quartier generale di Boston, per immergersi di nuovo nel lavoro.