Pallotta commenta l’addio di De Sanctis: “Uno dei miei preferiti a Roma”

L'ex presidente ha augurato buona fortuna all'ex portiere

Pochi minuti dopo l'annuncio dell'addio tra la Roma e Morgan De Sancits, l'ex presidente James Pallotta ha commentato l'annuncio rispondendo proprio al profilo ufficiale del Club: "Uno dei miei preferiti alla Roma, un leader. Buona fortuna per il prossimo grande impegno". Il portiere era stato acquistato dall'ex presidente nel 2013 per 500 mila euro ed era rimasto a Trigoria per tre stagioni collezionando 85 presenze. Dopo una parentesi al Monaco, torno nella Capitale per svolgere il ruolo di team manager per due anni per poi passare nella direzione sportiva della società.