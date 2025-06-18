La Roma è sempre più vicina al ritorno di Frederic Massara nel ruolo di direttore sportivo. Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini in panchina e l'addio a Ghisolfi, il club giallorosso sta gettando le basi per un nuovo ciclo anche a livello dirigenziale. Come riportato da Sky Sport nelle ultime ore ci sono stati contatti positivi tra la società e Massara, pronto a tornare nella Capitale dopo l’addio del 2019. Reduce dall’esperienza vincente con il Milan, dove ha contribuito alla conquista dello scudetto 2021-22, è ora sempre più vicino a un nuovo incarico a Trigoria. La firma sul contratto sembra essere imminente e attesa nelle prossime ore, con il dirigente pronto a tornare a ricoprire un ruolo di rilievo nel club giallorosso. La conferma arriva anche da Gazzetta.it e da il Tempo: “Frederic Massara torna alla Roma per ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Lo scorso anno ci fu un contatto con i Friedkin, alla fine la scelta ricadde su Ghisolfi. Ora, con dirigenti diversi, lo scenario è cambiato. Sarà lui ad occuparsi del mercato giallorosso“. Nel suo staff come vice ci sarà anche Balzaretti.