Roma, ora palla al centrocampo: ritorno di fiamma per Torreira

La rivoluzione continua. Dopo Pedro, Kumbulla, De Sciglio e (quasi sicuramente) Milik, i Friedkin continuano a lavorare sul mercato per completare la rosa di Fonseca. In particolare nella colonna portante e quindi per il difensore centrale e il regista.

Ritorno di fiamma per Torreira

Per questo si è riaccesa la pista che porta a Torreira dell’Arsenal che in queste settimane ha flirtato con Fiorentina e Torino. L’uruguaiano è in uscita dai Gunners e dopo qualche timido sondaggio un mese fa ora è tornato nel mirino di Fienga. All’Arsenal d’altronde piace da tempo Diawara e potrebbe nascerne uno scambio alla pari considerando che il valore di Torreira è vicino ai 25 milioni. L’ex centrocampista della Sampdoria ha ancora 24 anni e per godere dal 1° gennaio 2021 delle notevoli agevolazioni fiscali garantite dal Decreto crescita del 2019, l’uruguaiano (ex doriano: da 2 anni all’estero) dovrà tornare in Italia e restare sul nostro suolo per almeno un biennio (e qui vale l’anno fiscale, cioè solare). Torreira potrebbe anche cambiare squadra nell’estate 2021 o dopo: purché restando in Italia almeno sino al 31 dicembre 2022. Soltanto così le agevolazioni fiscali rimarrebbero garantite. Invece di spendere 6 milioni lordi a stagione, Friedkin verserebbe (tasse comprese) 3,7 milioni all’anno: un risparmio mica male.

Non solo Kumbulla

La Roma dopo il colpo Kumbulla punta a un altro rinforzo d’esperienza in difesa. La questione Smalling è stata messa in stand by viste le alte richieste del Manchester United. Oltre a Nacho, offerto dal Real Madrid, c’è un tentativo last minute per Godin dell’Inter. L’ex capitano dell’Atletico si è promesso però al Cagliari dove vorrebbe tornare la moglie (sarda) e oggi è previsto un incontro decisivo. In caso dovesse saltare l’affare la Roma sarebbe pronta a fare la sua offerta.