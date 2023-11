Roma, ora le palle inattive sono un flop: i motivi dell’involuzione

Saltatori e battitori: la Roma fatica a essere pericolosa da fermo

I numeri nel calcio non sono sempre un dogma ma spesso fotografano a pieno una situazione. La Roma nella passata stagione spesso decideva le partite proprio grazie ai calci piazzati (corner in primis) mentre quest'anno sta facendo molta più fatica. La partenza di Ibanez non è stata sottovalutata solo dal punto di vista della solidità difensiva. Il brasiliano infatti lo scorso anno aveva messo a segno 3 reti contro Monza, Milan ed Empoli. Da sottolineare anche e soprattutto l'assenza prolungata di Chris Smalling (ai box ormai da più di due mesi). Anche per l'inglese 3 gol nel 2022/23, tutti decisivi contro Cremonese (1-0), Inter (2-1) e Lecce (2-1). Non solo i saltatori, alla Roma al momento mancano anche battitori in grado di fare la differenza. Pellegrini ha disputato fin qui appena 324 minuti mentre i problemi fisici di Dybala non gli permettono di dare il massimo con la palla ferma: "Il suo legamento soffre con la potenza del calcio da fermo. Per cui no calci d'angolo, no punizioni e no rigori".